Stop joc şi în tenis! Open-ul de la Miami, anulat!

Pandemia de coronavirus a pus stop şi tenisului! Open-ul de la Miami, cel mai important turneu din calendarul lunii martie a fost anulat în acest an. Organizatorii s-au supus deciziei primarului de a institui starea de urgenţă, iar turneul care urma să înceapă pe 23 martie a fost anulat.

The @MiamiOpen has announced that it will not take place this year due to ongoing concerns regarding Covid-19 (coronavirus) –> https://t.co/OCP1GGDC8E pic.twitter.com/cV6jmGprUj

— WTA (@WTA) March 12, 2020