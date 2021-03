Steaua, pe drumul cel bun: „Trebuia să fie cam 4-2 pentru noi. Suntem ca și promovați în Liga 2”

CSA Steaua și FCSB 2 au remizat sâmbătă, scor 1-1, într-un meci disputat în etapa a 11-a din Liga 3.

Adrian Bumbescu, șeful Centrului de Copii și Juniori al CSA Steaua spune că acest egal este echivalentul unui succes pentru „militari”.

„Eu consider că a fost o victorie în fața celor cu care am jucat. Am preferat să văd meciul la TV, ca să-l văd mai bine. Vreau să vorbesc mai puțin de echipa oaspete, mă așteptam la mai mult de la ei. Nu trebuie să ne îngrijoreze o eventuală finală cu FCSB, așa am merge ca la tăiere.

Am avut ocazii, am mai avut și un gol valabil, trebuia să primim și un penalty. Dacă aveam 1-0, poate nu pierdeam. Trebuia să fie cam 4-2 pentru noi. O să vină și investitori lângă echipă, suntem ca și promovați în Liga 2. În săptămânile următoare o să fie predat stadionul Armatei, noi vom decide cine joacă acolo„, a spus Adrian Bumbescu, la Digi Sport.

Steaua e lider în Seria 4 din Liga 3, cu 27 de puncte, lcu două mai multe decât rivala FCSB II.