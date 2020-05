Sportivul celebru care a avut parte de o experiență inedită! S-a întâlnit cu Kim Jong Un

Dennis Rodman este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai excentrici jucători din istoria NBA.

În această categorie se încadrează și vizita efectuată în Coreea de Nord în urmă cu șapte ani.

“Când m-au întrebat dacă vreau să merg în Coreea de Nord, mi-am zis de ce nu?! Credeam că voi merge și voi da niște autografe, voi juca puțin baschet. Nu știam nimic despre țară. I-am spus agentului că merg acolo cât timp voi fi în siguranță.

A fost foarte tare, când am coborât din avion era un covor roșu, toată lumea în costum. Erau 80 de oameni care formau un perete și care mă întrebau dacă sunt fericit în Coreea de Nord”, își aduce aminte baschetbalistul pentru Daily Mail primul contact în țara comunistă.

Întâlnirea cu Kim Jong Un a fost una specială pentru Rodman.

„M-a întrebat prin intermediul translatorilor ce părere am despre țara lui. I-am zis ca e ok, cool, totul bine. Am vorbit apoi doar despre baschet, iar la final m-a invitat la cină, la un mic karaoke, să bem niște vodkă, să ne bucurăm de compania unor fete drăguțe, lucruri de genul.

Tot ce îmi amintesc după e că eram morți de beți. Kim a început să cânte, dar n-avem nicio idee despre ce vorbește. A adus apoi o trupă de fete care știa o singură melodie, tema serialului Dallas”, a mai povestit fostul mare star al baschetului american.