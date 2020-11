Spaniolii şi-au pierdut credibilitatea. “Nu îi prinde paltonul la Dinamo!”

Spaniolii conduşi de Pablo Cortacero şi-au pierdut aproape total credibilitatea. Dinamo continuă să aibă datorii, iar plăţile se amână de la săptămână la săptămână.

Fost oficial al mai multor cluburi din Liga 1, Narcis Răducan crede că spaniolii vor pleca de la Dinamo mai repede decât cele mai sumbre aşteptări.

„E dezamăgitor pentru suporteri, dar nu e nicio speranță! E vorba aia, «nu-i prinde paltonul», eu nu cred că-i prinde paltonul pe spanioli, pleacă pe rând toți ! Sunt multe întrebări de pus, mi se pare o ruletă rusească ce au făcut ei. Nu am mai văzut așa ceva. Aici nici nu poți să identifici cine poate răspunde la o întrebare simplă: «când vin banii?».

Vin cu explicații că e bolnav, că săptămâna viitoare, că nu a funcționat ceva. Noi suntem sătui în România, ei nu știu în ce țară au venit! Toate tertipurile s-au tot folosit la noi, nu mai merge, poate în Spania mai merge, dar și acolo sunt un milion de români care fac treaba asta” – a analizat Răducan la Digi Sport.

Pablo Cortacero a anunţat recent că este suspect de COVID-19, motiv pentru care nu a putut reveni în România.

„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe” – a explicat Cortacero.

Marcos Rubino, managerul Academiei Dinamo, este primul spaniol care s-a decis să părăsească noul proiect din Ștefan cel Mare.