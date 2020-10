Spaniolii l-au dezamăgit. Contra: “Au întârziat cam mult. S-a creat o stare negativă!”

Cosmin Contra speră să redreseze Dinamo chiar începând de la meciul cu Astra, însă a descris în termeni negativi situaţia din Ştefan cel Mare. Antrenorul nu ştie nimic despre Pablo Cortacero, reprezentantul fondului de investiţii care a preluat clubul.

Antrenorul dinamovist a explicat şi în ce fel s-a ajuns la seria de patru înfrângeri consecutive în campionat.

“Presiunea este destul de mare. Din cele patru eșecuri, am avut trei în care am jucat bine. În prima repriză cu UTA am jucat bine, apoi cu FCSB am arătat că putem juca la un nivel foarte mare, apoi cu Craiova am evoluat bine în partea secundă, am fost peste adversar, după o primă repriză nu foarte bună și un penalty acordat. Au fost trei meciuri în care am pierdut nemeritat, meritam cel puțin un egal. Dar la Sfântu Gheorghe a intervenit presiunea rezultatului, dorința prea mare de a câștiga, iar totul s-a întors împotriva jucătorilor, după golul încasat, ei mi-au zis că au căzut psihic în primul rând” – a mărturisit Contra la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”.

Antrenorul dinamovist a dezvăluit că şi situaţia incertă de la nivelul conducerii îşi pune amprenta pe starea de spirit a echipei.

“Situația din Spania e destul de delicată, iar Pablo Cortacero n-a putut veni. El e conștient că este singurul care poate debloca și situația financiară, și contractul pentru birouri, și toate chestiile ce se învârt în jurul administrativului. Doar că s-a întârziat cam mult și, coroborat cu rezultatele negative, s-a creat o stare de tensiune la Dinamo și la echipă, și la suporteri” – a explicat fostul internaţional.

În cursul acestei săptămâni, Pablo Cortacero a anunţat că va prezenta o scrisoare de garanţie bancară în valoare de 19 milioane de euro. Spaniolul a promis şi că va realiza o mărire de capital a clubului, pentru a rezolva problema datoriilor şi a plăţilor către jucători.