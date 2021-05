Soţia unui fost atacant dorit de FCSB, răpită şi sechestrată de hoţi! Colegii fotbalistului, înmărmuriţi: ,,Ne simţeam neputincioşi”

Un atacant care a fost dorit în trecut de FCSB, a avut parte de momente groaznice, după ce soţia sa a fost răpită şi sechestrată de hoţi.

Totul a avut loc, duminică, pe data de 9 mai, în Olanda, înaintea meciului pe care cei de la PSV Eindhoven l-au câştigat cu cei de la Willem II, scor 2-0.

Eran Zahavi, atacantul celor de la PSV, a fost sunat chiar înaintea partidei de către hoţii care i-au luat casa cu asalt şi i-au răpit soţia. După ce au sechestrat-o pe Shay, soţia acestuia, atacatorii l-au sunat pe Zahavi pentru a afla unde sunt banii, deoarece soţia fotbalistului se afla în stare de şoc.

Colegii lui Zahavi şi-au dat seama că ceva nu este în regulă cu Zahavi în momentul în care l-au auzit în autocar că a început să vorbească în ebraică.

,,Am fost cu toţii foarte suparaţi şi ne simţeam neputincioşi. A fost o mare lovitură pentru noi înaintea meciului. Am putut să vedem tot ce se întampla acasa la Zahavi live „E incredibil ca asa ceva a putut sa aiba loc. Am vrut să câstigam meciul pentru el şi sperăm că totul va fi bine până la urmă”, a declarat Denzel Dumfries, după PSV – Willem.

„E teribil ce i s-a întâmplat. Groaznic. A trebuit să rămânem concentraţi şi să câştigăm. Ceea ce i s-a întâmplat lui Eran e mai important decât meciul, bineînţeles”. a pecizat şi antrenorul Roger Schmidt.

Zahavi a fost aproape de a veni la FCSB în anul 2011, când avea 23 de ani, la insistenţele lui Ronny Levy, dar a mers până la urmă la Palermo, în Italia.