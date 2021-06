Sorin Cârțu, despre posibilitatea de a candida pentru postul de președinte la CSU Craiova: “Nu cred”

Sorin Cârţu ar putea renunţa la funcţia de preşedinte al CSU Craiova. Fostul mare fotbalist are contract cu clubul finanțat de Mihai Rotaru până la finalul acestei luni.

Gruparea olteană a anunţat, luni, că preşedintele clubului va fi votat de suporterii posesori de abonament. Cârțu spune că există posibilitatea să nu candideze pentru funcția de președinte.

“Nu cred. Vedem. Poate candidez, cine ştie, văd, deocamdată nu m-am decis, mai e până în februarie. Eu când am venit la echipă, în postura asta de preşedinte, mi-am declinat nişte responsabilităţi, pentru că nici nu vreau stresul pe care l-am avut ca antrenor. Ceea ce se prevede pentru viitor este tocmai o situaţie din astea, adică să-ţi asumi toate responsabilităţile, să fii executiv.

Eu nu angajez antrenori, nu eliberez antrenori din funcţie, nu transfer jucători, nu concediez jucători. Mă gândesc pentru situaţia asta de viitor, fac şi eu un sondaj, dacă lumea are încredere în ceea ce aş putea să fac. Dacă au încredere că aş putea să le reprezint interesele, ok, dacă nu, îşi aleg ce vor şi vedem. Va fi atunci acel stres, de asta stau şi mă gândesc. Eu am contract până pe 30 iunie. În continuare vedem ce se va întâmpla. Să vedem criteriile pentru cei care candidează pe postul ăsta. Patronatul le va decide şi le va publica. Poate să fie (n.r. – o strategie de a atragere a suporterilor).

Ideea pentru viitor şi ceea ce trebuie să marcheze un preşedinte executiv cu altă forţă, cu altă implicare merge pe o stabilizare a bugetului şi până în 2023 să se listeze la bursă (n.r. – clubul). Astea sunt obiectivele în primii doi ani“, a declarat Sorin Cârțu, la Digi Sport.

Acesta ocupă funcția de preşedinte al clubului CSU Craiova de la 11 martie 2019. Preşedintele ales de suporteri va avea pentru început un mandat de 2 ani, urmând ca apoi mandatele să fie de câte 4 ani. Primele alegeri de acest gen ar urma să aibă loc în perioada 14 martie 2022- 27 martie 2022.