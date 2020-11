Sorin Cârțu, despre COVID-19: “E virus făcut de om, că s-a suit lilacul pe șobolan, i-a tras-o și moare planeta”

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu (65 ani), a vorbit despre pandemia COVID-19.

Oficialul echipei oltene este de părere că virusul a fost creat de oameni și că totul se va rezolva într-un fel. Acesta nu este de acord cu restricțiile impuse în România.

“E și treaba asta cu COVID, mereu îți mușcă din lotul de jucători. Probabil avem un caz nou, Baiaram și Cicâldău sunt și ei… Niciodată nu poți face o strategie ca antrenor. Există doar viitor foarte apropiat, două-trei zile.”

“Mă uitam la handbal la Aarhus, erau spectatori în tribune în Danemarca, vreo 2.000. Am spus din aprilie, nu acum…Că e virus făcut de om, că s-a suit lilacul pe șobolan, i-a tras-o și moare planeta. Cât să ascunzi minciuna sub preş? Se va rezolva într-un fel. Am zis că prin decembrie va apărea vaccinul, așa era totul calculat. Cât de prost să fiu să cred că au aruncat virusul și n-au antidotul?” a declarat Cârțu pentru ProSport.

Președintele Craiovei a mai spus că așteaptă ca specialiștii să dea antidotul nu să îl oblige să stea cu mască sau să păstreze distanța.

“Specialiștii să ne dea antidotul, nu să îmi spună să stau cu mască sau să păstrez distanţa, că asta pot face și eu. Eu, ca ministru al sportului, mă bat să vină spectatorii la meciuri, îmi susțin cauza. Nu vezi că nu se luptă?”

“Nu știi de unde. Și eu am-am ferit, nu știe nimeni cum îl iei, cine ți-l dă, e greu de înțeles. E foarte important dacă ești pozitiv sau ești bolnav, sunt diferențe mari. De asta sunt intrigat de atmosfera COVID în Romania, că mor nu ştiu câți…Mulți au 90 de ani, au alte probleme.” a declarat Sorin Cârțu pentru sursa citată.

“Din moment ce stai acasă nu ești bolnav. E ca înainte, la o gripă mai puternică, asta însemnă și ceva la plămâni. Și eu, și soția am fost pozitivi. Eu nu am avut absolut nimic, n-am fost bolnav, așa sunt foarte mulți. E în funcție și de sistemul imunitar.”

“Rotaru, Ovidiu, ei au avut la plămâni, de aici agravarea situației. El acționează pe un sistem imunitar cu labilitate, te găsește și acționează.” a spus Cârțu pentru aceeași sursă.

Cârțu a fost depistat pozitiv cu COVID-19 în luna septembrie.