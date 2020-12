Sorin Cârţu, avertisment pentru FCSB înainte de derby: ,,Rezistenţa de la Cluj o va întâmpina şi la Craiova”

Derby-ul dintre Craiova şi FCSB se va desfăşura în această seară pe ,,Ion Oblemenco”, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii 1.

Sorin Cârţu, oficialul oltenilor, a vorbit înaintea partidei cu bucureştenii şi crede că greţelile din trecut ar putea să îi ajute să câştige meciul pe elevii lui Corneliu Papură.

Cârţu spune că oltenii trebuie să-şi consolideze primul loc în Liga 1, iar pe FCSB o va întâmpina la Cluj aceeaşi rezistenţă şi combativitate de care s-a lovit şi în meciul cu CFR Cluj, pe care l-a pierdut.

,,Trebuie să-l câștige! Sper că au învățat ceva din acea partidă cu CFR Cluj din campionatul trecut, când am avut un meci care pe care, cu titlul pe masă. Trebuie să ne consolidăm în poziția actuală. Și putem să realizăm acest lucru. Este și acesta un meci care pe care și trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, dar mai ales mental pentru un adversar foarte tare.

La noi un compartiment de apărare care a funcționat bine, doar CFR Cluj are mai puține goluri primite și doar cu unul… pe atac ne creăm ocazii, dar… trebuie să fim mai eficienți. FCSB are un plus pe atac, au dat multe goluri, dar eu n-aș face comparație așa, ci per ansamblu, unde este un echilibru evident. Oricum va fi mai mult decât un amical… Ceea ce a întâmpinat FCSB la Cluj, va întâmpina și la Craiova, aceeași rezistență, aceeași combativitate a echipei noastre. Clar!”, a spus Sorin Cârţu pentru Fanatik.

Oficialul oltenilor ştie cine ar putea fi jucătorii care să decidă derby-ul . Cârţu consideră că Cicâldău poate fi atuul Craiovei în meciul cu FCSB.

,,La FCSB se vede meci de meci că sunt mai mulți… Man, Coman, Tănase… Dar, după ce se arată în ultimul timp, în condițiile actuale, Man ar putea fi decisiv… Coman și Tănase vin după accidentări, nu sunt în forma lor cea mai bună.

Iar la noi… Cicâldău poate să fie atuul nostru… el a cam fost în ultimul timp… dar pot fi alții decisivi, au acest potențial… și Nistor, la valoarea și experiența lui poate fi… și Ofosu…‘‘, a mai precizat Sorin Cârţu pentru sursa citată.

Înaintea jocului, cele două formaţii sunt pe primele două locuri în Liga 1. Craiova este lider cu 31 de puncte, iar FCSB a rămas cu 30 puncte după meciul pierdut cu CFR în Gruia.