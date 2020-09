Sorin Cârțu a scăpat de coronavirus! Ce spune despre starea patronului Mihai Rotaru

Sorin Cârțu (64 de ani) s-a vindecat de coronavirus. Acesta a anunțat că acum este bine și că a ieșit din izolare.

Finanțatorul Mihai Rotaru și managerul general Marcel Popescu încă nu au scăpat de temutul virus, însă potrivit spuselor președintelui Craiovei starea acestora este una bună.

„Mă simt bine, am ieșit din izolare. De speriat nu prea… pentru că eu am avut o stare bună, nu am avut niciun simptom. Nu poți știi nimic despre cum îl iei, de unde îl iei. Marcel se simte bine, de Mihai tot așa am auzit că este mai bine”, a declarat Sorin Cârțu, la ProSport.

Craiova s-a impus clar pe terenul Viitorului (4-1), în etapa a treia din sezonul regulat al Ligii 1, iar victoria a adus un strop de fericire în sânul clubului, care este serios afectat în această perioadă de pandemia de coronavirus.

„Victorie reconfortantă, frumoasă, de moral. După necazurile pe care le-am avut, a venit și o bucurie. M-am speriat la accidentarea lui Cicâldău, îmi era teamă iar de încă un necaz”, a mai spus Sorin Cârțu.