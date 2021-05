VIDEO | Cum i-a cucerit Sorana Cîrstea pe spectatori, după ce a pierdut finala de la Strasbourg! Discurs emoţionant al tenismenei

Dacă vineri reuşea calificarea în actul final, sâmbătă, Sorana Cîrstea a pierdut obţinerea unui nou trofeu în acest an, după ce a fost învinsă de Krejcikova în două seturi, scor 3-6, 3-6.

La final, Sorana Cîrstea a oferit şi o primă reacţie care i-a făcut pe spectatori să o aplaude la scenă deschisă. Sportiva se declară mulţumită de ce a realizat la Strasbourg şi le-a transmis fanilor, în limba franceză, că abia aşteaptă să se revadă la Paris, acolo unde va participa la Roland Garros.

,,Mulțumesc, a fost o săptămână bună pentru mine. Adversara mea a jucat foarte bine azi, merită acest trofeu. Eu sunt mulțumită de modul în care am jucat, sunt mulțumită de nivelul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest turneu și spectatorilor, chiar m-am simțit ca acasă aici.

Vorbesc doar puțin franceză, dar înțeleg destul de bine. Sunt mulțumită că am jucat aici la Strasbourg, vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru efortul depus și sper să ne vedem cu bine la Paris.”, a declarat Sorana Cîrstea, la finalul jocului cu Krejcikova.

După victoria cu Linette, din semifinale, Sorana Cîrstea va urca până pe poziţia a 53-a în ierarhia mondială, iar dacă ar câştigat şi ultimul act ar fi ajuns din nou în TOP 50 WTA.

Here is Sorana Cirstea's runner 's-up speech in Strasbourg in English and a little bit in French. #IS21 pic.twitter.com/0bHa1eBfbj

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) May 29, 2021