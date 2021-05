VIDEO | Sorana Cîrstea, în semifinale la Strasbourg!

Sorana Cîrstea s-a calificat in semifinalele de la Strasbourg. Ocupanta locului 61 WTA a trecut cu 6-2, 6-1 de Shuai Zhang în optimile de finală.

Victorie spectaculoasa pentru Sorana Cirstea, in optimile turneului WTA de la Strasbourg: a trecut cu 6-2, 6-1 de chinezoaica Shuai Zhang, dupa un meci pe care l-a rezolvat intr-o ora de joc. Romanca a reusit 3 asi si a castigat de 4 ori pe serviciul adversarei, fara sa ii ofere asiaticei vreo sansa de break.

🇷🇴 @sorana_cirstea ➡️ @WTA_Strasbourg SFs! Defeats No.6 seed Zhang Shuai 6-2, 6-1 to advance to the final four, via a quarterfinal walkover. pic.twitter.com/ju059ZH5uo — wta (@WTA) May 27, 2021

Dupa aceasta victorie, Sorana merge direct în semifinale. Ar fi jucat in sferturi cu Bianca Andreescu, dar canadianca de origine romana s-a retras, accidentată.

”A mers totul, a fost o zi foarte bună pentru mine. Te simți norocoasă când ai o astfel de zi. Le mulțumesc spectatorilor, înseamnă foarte mult pentru noi, jucătoarele, să-i avem în tribună, în sfârșit, după un an de pauză”, a spus Sorana.

Cirstea este doar la a doua participare in competitia franceza – în 2010, a pierdut din primul tur. Acum, va juca a doua semifinală a anului, după Istanbul. În Turcia, a cucerit trofeul, 6/1, 7/6 in finala cu Elise Mertens.

În cazul in care câştigă si turneul de la Strasbourg, Sorana Cirstea va intra în Top 50 mondial. Pana acum, in Franta, ea are garantate 110 puncte WTA, plus un premiu de 8.000 de euro.