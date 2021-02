Sorana Cîrstea e în sferturi la Grampians Trophy! Cu cine se luptă românca pentru careul de ași

Românca a învins-o pe elvețianca Belinda Bencic (Nr. 12 WTA) în optimi cu scorul de 7-5, 6-2.

Sorana Cîrstea o va întâlni în sferturile de finală ale turneului Grampians Trophy pe americanca Ann Li (Nr. 99 WTA). Jucătoarea româncă de tenis și-a asigurat 8.770 de dolari și 100 de puncte WTA pentru calificarea în sferturi.

Sorana Cirstea wins her 7th consecutive match (Dubai ITF 100k champion) and beats 2nd seed Belinda Bencic 7-5, 6-2 to reach the QFs of the Grampians Trophy.

Belinda still winless since february 2020.

