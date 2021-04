Soluţia pentru scoaterea lui Dinamo din ,,groapă”: ,,El a fost preşedinte, are experienţă! Poate să reorganizeze clubul”

Dinamo trece prin cele mai dificile momente ale sale, fiind în acest moment foarte aproape de a retrograda în Liga a 2-a.

Dacă la începutul sezonului se credea că Dinamo se va bate la titlul, problemele financiare au făcut ca echipa din Ştefan cel Mare să ajungă din nou în play-out, într-o situaţie mai grea decât în sezonu trecut.

Ion Marin, fost fotbalist şi antrenor la Dinamo, este de părere că la Dinamo trebuie să existe o voce puternică în club, care să restabilească lucrurile. Acesta îl propune pe Cornel Dinu, o legendă al lui Dinamo

,,La club nu există niciun om care să ridice aceste probleme și să se ocupe. Domne, nimeni nu are nimic cu omul acesta dar el de unul singur nu poate să facă ceea ce ar trebui să facă anumite departamente care nu există în cadrul clubului.

Sportiv suntem la mâna jucătorilor și sper ca ei să fie loiali și să fie profesioniști până la capăt și să lupte pentru culorile clubului dinamo. Financiar, organizatoric, e drum lung, e greu să construiești un club așa cum a fost Dinamo.

Partida cu Voluntari nu cred că e decisivă, dar e una care va influența foarte mult, pentru că e o problemă și de atmosferă, și de încredere în forțele proprii, și de cum te organizezi. O altă înfrângere te bagă în jos, te demoralizează. În niciun caz nu o să mai fie gândul la clubul Dinamo și la ce se întâmplă cu el.

Nu am mai vorbit cu nimeni de foarte mult timp. Nu neapărat eu, nu neapărat Florin Prunea. Sunt atâția oameni care ar putea să dea o mână de ajutor. De ce nu apelează la ei? Lucrul acesta deja ridică niște semne de întrebare. Eu am spus-o de foarte mult timp. Florin Prunea era o voce, o personalitate, un om priceput, a mai condus cluburi. Era nevoie de o prezență autoritară. Atât cât poate, un Dinu nu are cum să lipsească din club! 2 ore, să se ducă la club să aibă contact cu toți ceilalți! Gândiți-vă ce înseamnă un om ca asta să meargă în vestiar să vorbească cu jucătorii. E competent să dea niște sfaturi. Cornel Dinu a condus clubul Dinamo, a fost președinte, are experiență. E un om care poate să conducă un club ca Dinamo și să îl reorganizeze. Să nu îl bagi în seamă… chiar că nu mai înțelegi încotro se îndreaptă oamenii ăștia.’‘, a declarat Ion Marin, pentru ProSport.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 9 în play-out, cu doar 15 puncte acumulate până acum în clasament.