Soiledis nu știe cum a fost infectat cu COVID-19: “Poate am atins un obiect la centrul de antrenament!”

Blestemul infectărilor cu coronavirus continuă pentru FCSB, după ce în ultima săptămână alți doi jucători au fost depistați pozitiv!

Fundașul grec al celor de la FCSB, Aristidis Soiledis (29 de ani), a fost unul dintre cei doi jucători confirmați pozitiv săptămâna trecută cu noul coronavirus, alături de Lucian Filip (30 de ani), fotbalist care este accidentat de o bună bucată de timp.

Recent, Soiledis am vorbit pentru o televiziune din Grecia despre situația sa din acest moment și a declarat că nu are idee cum de a fost infectat cu acest virus, deoarece a avut un program destul de strict, antrenamente și acasă.

“Nu am simptome. Sunt unul dintre norocoşii care nu au simţit nimic. Fără febră, fără pierderea gustului, fără dureri de cap, fără dureri de gât. Nimic, nimic. Sunt complet asimptomatic. În fiecare săptămână facem teste cu echipa. Eu şi alte două persoane am rămas pozitivi. Din păcate, toată echipa a trecut prin asta. Chiar şi medicii şi kinetoterapeuţii. Nu ştiu cum am reuşit, fiindcă am stat mereu în casă. Mi-am făcut antrenementele şi m-am întors acasă. Poate am atins un obiect la centrul de antrenament“, a declarat Soiledis, în cadrul emisiunii “Happy Day”.

Soiledis se numără printre numeroșii fotbaliști de la FCSB care au fost depistați pozitiv cu COVID-19. După cum bine știm FCSB avea la un moment aproximativ 30 de membrii din cadrul echipei infectați cu acest virus.

FCSB a ratat astfel și calificarea în play-off-ul Europa League, după ce s-a prezentat la meciul cu Slovan Liberec cu un lot decimat de focarul cu coronavirus și cu foarte multe improvizații în garnitura de start.