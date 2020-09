Slovan Liberec refuză amânarea meciului cu FCSB! Cehii nici nu vor să audă de așa ceva!

Slovan Liberec nu este de acord cu amânarea meciului contra lui FCSB din această seară și speră ca partida să se poată disputa în cele din urmă!

FCSB este disperată să găsească jucători pe care să îi alinieze în formula de start împotriva cehilor de la Slovan Liberec.

După ce numărul cazurilor de infectare este într-o continuă creștere, FCSB ar fi cerut la UEFA amânarea meciului din această seară din turul trei preliminar al Europa League, pentru sâmbătă, în speranța că va mai putea transfera sau recupera jucători.

Răspunsul cehilor nu a întârziat însă să apară, aceștia declarându-se total împotriva acestei decizii de amânare a meciului pentru o altă zi.

“Cu siguranţă nu am vrea să rămânem aici până sâmbătă, pentru că ne-ar da campionatul peste cap. În plus, ce am face aici timp de patru zile? Deci credem că meciul se va juca şi vom fi fericiţi”, a declarat Pavel Hoftych, antrenorul lui Slovan Liberec.

Alături de antrenorul cehilor și mijlocașul lui Slovan Liberec, Jacub Hormada a vorbit despre situația celor de la FCSB de dinaintea meciului:

Până acum se pare că vom juca. Acum aşteptăm informaţiile despre ce se întâmplă. Ne pregătim să jucăm normal. Cred că au avut mai multe teste astăzi (n.r. interviul este dat aseară).

Deşi virusul s-a răspândit la mai mult de 20 de oameni din aceeaşi echipă, cred că toţi jucătorii ar trebui să fie negativi în meciul cu noi. Şi toţi oamenii de pe stadion ar trebui să fie negativi. Dar nu ne îngrijorăm, dimpotrivă, aşteptăm cu nerăbdare meciul”, a declarat Jakub Hromada pentru presa din Cehia.

Meciul urmează să se desfășoare conform datei stabilite inițial de UEFA, astăzi de la ora 20:30, pe stadionul Maria Anastasovici din Giurgiu.