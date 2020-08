Situaţie rară în Champions League! Nu s-a mai întâmplat din 1992

Partidele se vor disputa la Lisabona, într-o singură manşă, iar raritatea este dată de faptul că printre cele opt echipe calificate doar două deţin trofeul în palmares. Barcelona şi Bayern Munchen au câte cinci trofee cucerite. Cele două echipe se vor înfrunta în cel mai tare duel al sferturilor vineri, astfel că în semifinale va exista o singură echipă câştigătoare a Cupei Campionilor.

Ultima oară când au existat numai două câştigătoare de trofeu în sferturile de finală s-a întâmplat în 1992.

Estadio da Luz şi Estadio Jose Alvalade sunt cele două arene care vor găzdui meciurile din întregul turneu care va desemna câştigătoarea competiţiei.

😎 The quarter-finals are set!

Who will win the 🏆 this year?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020