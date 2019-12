Situație complicată la Dinamo! Jucătorii nu și-au mai primit salariile de câteva luni, iar căpitanul Dan Nistor se gândește să plece în această iarnă. Președintele ‘câinilor roșii’, Florin Prunea, a recunoscut că abordarea lui Nistor este împărtășită și de alți jucători, iar acționarul majoritar Ionuț Negoiță va decide dacă vor fi acceptate ofertele venite pe adresa clubului din Ștefan cel Mare.

Dinamo a încheiat anul pe locul 9 în Liga 1, cu șanse minime să prindă play-off-ul.

Fundașul Mihai Popescu (26 de ani) a cerut public să fie lăsat să plece de la Dinamo, iar cazul nu este unul izolat, așa cum a recunoscut Florin Prunea.

„Există o strategie de transferuri. Sunt jucători care vor să plece, ca Mihai Popescu. Pentru mine a fost o surpriză mare. Înaintea meciului de la Botoşani a venit şi i-a spus antrenorului că nu poate să joace. Este un subiect închis. Aşteptăm oferte, este sub contract şi el. Avem oferte pentru nişte jucători, dar numai verbal.

Aşteptăm să vedem ce decide patronul pentru viitor. Ar trebui ca băieţii să primească drepturile salariale. Dacă ne uităm în clasament, cu excepţia Astrei unde am înţeles că patronul a plătit restanţele, vedem un clasament corect. Cine îşi plăteşte jucătorii şi are echipa liniştită poate să facă performanţă. Cine nu, din păcate, cu probleme! Din ce văd la noi, jucătorii nu vor mai accepta reeşalonarea datoriilor„, a spus Prunea.

Nistor nu pleacă

Dan Nistor a fost cel mai important jucător pentru Dinamo în acest sezon. Căpitanul ‘câinilor roșii’ este nemulțumit de situația financiară în care se află clubul.

3 goluri și 10 pase decisive în 15 meciuri a reușit Dan Nistor (31 de ani), cotat la 1,1 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

„Nistor este cel mai important jucător de la Dinamo în momentul de faţă şi nu poate pleca. În niciun caz la FCSB! Mai are contract cu Dinamo un an şi jumătate, este un jucător apreciat, iubit de către suporteri. Nistor are nişte nemulţumiri şi este normal să le exprime. Mai şi exagerează uneori, dar a înţeles din discuţiile purtate în ultimul timp şi nu vrea să plece de la Dinamo„, a precizat Florin Prunea.