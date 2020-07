Situaţie complicată pentru Petrolul! “Dacă nu promovează, îşi schimbă numele!”

Petrolul îşi joacă, sub o formă sau alta, viitorul în cele cinci meciuri din playoff-ul pentru promovare din Liga 2! Situaţia creată de cazurile de coronavirus depistate în lot a complicat şi mai mult soarta găzarilor.

În cazul în care Petrolul va rata promovarea, marca Petrolul va reveni la Consiliul Local, conform clauzelor din contractul cu actuala societate.

“Haideţi să lămurim. Marca Petrolul este a primăriei Ploieşti. În 2010, marca Petrolul a intrat în posesia Primăriei Ploieşti cu titlu gratuit, primar fiind domnul Volosevici (n.r. Andrei Volosevici). Marca Petrolul nu mai pleacă din Ploieşti niciodată. Acum a fost cesionată pe patru ani echipei ACS Petrolul 52 cu nişte obiective clare de performanţă.

Adică să promoveze din Liga 3 în Liga 2, în următorii doi ani să promoveze în Liga 1. Anul trecut nu au promovat, anul acesta este obligatoriu, să promoveze, altfel, marca se întoarce la Primărie. Dacă promovează, anul viitor trebuie să termine în primele 10. Sunt clauze puse de către Consiliul Local ca să fie cesionată marca.

Nu se mai poate face nicio altă echipă pentru că cele 5 mărci se dau prin cesiune de către Consiliul Local. Dacă cineva vrea să facă altă echipă Petrolul trebuie să fie făcută cu acordul actualului primar şi al Consiliului Local şi sunt convins că nu se va dori asta” – a explicat fostul manager general al Petrolului, Valeriu Răchită, pentru Fanatik.

Căpitanul care a ridicat Cupa României deasupra capului în 1995 este convins că va reveni mai devreme sau mai târziu în familia galben-albaştrilor.

“În viitorul apropiat nu mă văd doar eu înapoi la echipă, mă văd şi suporterii. Şi oamenii care au văzut că s-a adeverit ceea ce am spus. În urma mea a rămas o promovare, două proiecte la Ploieşti, stadionul este făcut la modul în care este acum pentru că am fost încăpăţânat şi am vrut să fie stadion bine făcut. Prima dată se vorbea de stadion pe structură metalică şi mulţi oameni care m-au blamat acum şi-au schimbat optica.

Mă voi întoarce. Că au fost anumite divergenţe între mine şi actualul finanţator Mihailovici, a fost pentru că a ascultat anumite dezinformări cu dânsul. Eu nu am vorbit niciodată faţă în faţă cu el, dar după cum a văzut şi dânsul, tot ce s-a spus despre mine au fost minciuni”, a conchis Răchită.

Cu Răchită manager general, Petrolul a obţinut ultima promovare din istoria clubului în 2011. Alături de fostul primar, Andrei Volosevici, Răchită a contribuit decisiv la proiectul finalizat cu construcţia noii arene “Ilie Oană”, stadion inaugurat în 2011.