Situația pe care Dănciulescu a vrut să o evite cu orice preț: “Nu mi-aș fi iertat asta niciodată”

Oficialul dinamoviștilor a tremurat în acest final de sezon de teamă că echipa sa ar putea să retrogradeze pentru prima oară în istorie.

Iar el nu ar fi vrut să își lege numele de cel mai negru sezon din cei 72 de ani de existență ai clubului alb-roșu. Acum team-managerul așteaptă să vadă care va fi viitorul său în Groapă.

„Am vrut să prelungesc pe o lună de zile, dar am semnat pe un an. Vom vedea în aceste zile. Am vrut să terminăm acest campionat cu brio. Nu am vrut să fiu la club, iar echipa să retrogradeze. Pentru mine ar fi fost inimaginabil și nu mi-aș fi iertat lucrul acesta niciodată”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru Digi Sport.

Nu o dată Dănciulescu a vorbit despre faptul că din poziția în care se află nu poate influența deciziile importante din viața echipei. Rolul său în club nu s-a schimbat nici în ultima perioadă.

“Trebuie să recunosc că nu am avut o contribuție foarte mare în multe dintre deciziile luate la echipă. Vom vedea ce se va întâmpla. Am înțeles că trebuie să vină și acești investitori. Să sperăm că va fi bine pentru Dinamo. Avem câțiva jucători care au terminat contractul”, a mai precizat cel poreclit “Corbul”.