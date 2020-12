Situația de la Dinamo, prin ochii lui Jerry Gane: ”A fost precum Scary Movie!”

Jerry Gane, antrenorul lui Dinamo, a oferit prima reacție după remiza cu Academica Clinceni.

Dinamo a remizat în ultimul meci din 2020, scor 1-1. Paul Anton a înscris golul roș-albilor, iar Chunchukov a marcat golul egalizator.

Imediat după fluierul final, tehnicianul ”câinilor” a vorbit despre situația dificilă în care se află echipa sa.

”Am fost echipa care a controlat jocul. Meritam mai mult. Am avut ocazii. E foarte greu să joci contra unei echipe care se apără în 8-9 jucători. Are un moral foarte bun. Jucătorii merită respectul tuturor.

Avem 16 puncte, mai sunt etape. Prin ce am trecut, a fost precum un Scary Movie. Am fost mințiți, e foarte greu. În acest moment, eu am nevoie de puțină liniște. Trebuie să vedem câți jucători rămân. Aștept ziua de mâine.” – Jerry Gane, antrenor Dinamo.