Halep a câştigat meciul din turul doi în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-0, la capătul unei dispute care a durat o oră şi 50 de minute.

Don't blink 👀@Simona_Halep slams a winner right on the line!#MiamiOpen pic.twitter.com/SMT1Cb4JoH

— wta (@WTA) March 25, 2021