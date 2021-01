Simona Halep şi-a setat principalul obiectiv din 2021 ,,Să merg acolo şi să concurez la cel mai înalt nivel”

Simona Halep se află în carantină la Adelaide, în Australia, unde aşteaptă startul primului Grand Slam al anului 2021.

Înainte de a participa la Australian Open, Simona Halep a mărturisit într-un interviu acordat pentru WTA Insider care este principalul ei obiectiv în anul 2021.

Numărul 2 WTA a vorbit şi despre ce înseamnă să treci prin momente grele în timpul unei partide de tenis.

,,Principalul obiectiv este o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo şi să pot concura la cel mai înalt nivel, dar fiecare turneu este un obiectiv pentru mine în acest an.

Întotdeauna am spus că fiecare turneu este important pentru mine şi nu tratez unele turnee ca fiind mai importante ca altele. Când merg la un turneu vreau să dau sută la sută. Dar nu ştii niciodată ce se va întâmpla săptămâna viitoare, aşa că mă concentrez să fiu sută la sută în acea săptămână. Am învăţat anul trecut că trebuie să trăieşti în fiecare zi în parte.

Presiune există, pentru că ai aşteptări în fiecare săptămână şi spui că vrei să joci la sută la sută. Acest lucru trebuie să îl aştepţi de la tine, pentru că la acest nivel te aştepţi să dai maximum pe teren de fiecare dată.

Am aproape 30 de ani, am petrecut şase-şapte ani în top şi pot spune că mă descurc cu presiunea şi să fiu într-un mod relaxat vine ca un bonus. Momentele grele prin care am trecut m-au învăţat că fiecare este important şi chiar dacă se întâmplă ceva rău, să pierzi un meci uşor sau o finală de Mare Şlem, de exemplu, dacă scuturi capul şi te trezeşti ziua următoare şi o iei de la capăt cu munca, există şansa să fii mai bun.”, a declarat Simona Halep înainte de Australian Open pentru WTA Insider, potrivit Agerpres.

În acest moment, Simona Halep se antrenează la Adelaide alături de Irina Begu, pentru startul primului Grand Slam al anului.

Turneul se va desfăşura în perioada 8-21 februarie, după ce a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus.