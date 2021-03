Simona Halep și-a mărturisit marea dorință: „Visul meu e să câştigăm Fed Cup”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (locul 3 WTA, 29 de ani) a anunțat că va juca în Billie Jean King Cup cu echipa României și că speră să devină căpitanul echipei.

“Nejucând luna aceasta nimic, am avut timp să mă odihnesc şi vreau să spun că o să joc la Fed Cup, pentru că mereu am jucat din tot sufletul. Accidentată, neaccidentată, am jucat. Mă bucur că am şansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo şi să câştig nişte puncte pentru România. Mereu a fost o emoţie diferită când am jucat Fed Cup. E diferit, foarte diferit.

Şi Grand Slam să joci, finală, semifinală, ai emoţii, dar la Fed Cup e cu totul altceva. Îţi doreşti să câştigi pentru ţara ta, pentru echipă. Sper într-o zi să fiu căpitan la Fed Cup. Visul meu e să câştigăm Fed Cup şi cred că este posibil, avem o echipă puternică. Mi-ar plăcea să am şi trofeul de Fed Cup. Aş pune în faţa unui al treilea trofeu de grand slam pe cel de Fed Cup. Mi-aş dori să fiu căpitan şi după, şi poate şi în timpul carierei. Este un sentiment plăcut şi o onoare”, a spus Halep, la Digi Sport.

România va evolua împotriva Italiei, în barajul pentru menţinerea/promovarea în Grupa Mondială la Billie Jean King Cup, Meciurile sunt programate pe 16 şi 17 aprilie, la Cluj-Napoca.