Simona Halep și-a anunțat obiectivul până la retragere: „Vreau să câștig ceva pentru țară”. Ce spune despre următorul turneu

Simona Halep (locul 3 WTA, 29 de ani) se află în top 10 cele mai bune jucătoare de tenis din lume, de șapte ani.

Constănțeanca a anunțat ce obiectiv și-a impus până când se va retrage din sportul de performanță: Olimpiada din 2024.

„Planul meu e să joc la Olimpiada din 2024. Eu sper să fiu fizic foarte bine și să am o șansă în plus să câștig pentru țară ceva„, a spus Simona Halep, la Digisport.

Simona Halep a decis să nu participe nici la turneul de la Dubai, asta după ce hotărâse să se retragă și de la întrecerea de la Doha. În schimb, și-a anunțat prezența la turneul Miami Open (23 martie – 3 aprilie), competiție de categorie WTA 1000.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren.

Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun”, a mai spus Simona Halep, pentru sursa citată.

La Miami vor fi prezente toate jucătoarele din Top 20 WTA, dar și româncele Patricia Țig (60 WTA), Sorana Cîrstea (67 WTA) și Irina Begu (72 WTA).