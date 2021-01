Simona Halep şi-a aflat adversarele de la primul turneu oficial la care va participa în 2021! Pe cine poate întâlni

Gippsland Trophy este competiţia la care va lua parte numărul 2 WTA înainte de startul primului Grand Slam al anului. Primul turneu oficial la care va participa Halep va avea loc la Melbourne.

Noul turneu va debuta duminică, însă Simona Halep nu va juca încă din primul tur. Ea se va duela cu învingătoarea dintre Anastasia Potapova (101 WTA) și Whitney Osuigwe (162 WTA).

În optimile de finală ar putea da peste jucătoare precum Laura Siegemund (Favorita 16), Zarina Diyas, Destanee Aiava și Chloe Paquet.

Meciul de foc pentru Simona poate veni în sferturile copetiţiei, unde ar putea da peste Iga Swiatek, cea care a învins-o la Roland Garros.

Pe aceeaşi parte de tabloul cu Simona Halep se mai află Aryna Sabalenka, Mihaela Buzarnescu, Polona Hercog, Qiang Wang și Karolina Muchova.

Main Draws singles for the Gippsland Trophy and Yarra Valley Classic.

La competiţie vor mai lua parte încă două românce, Irina Begu şi Patricia Ţig.

Înainte de a lua parte la Gippsland Trophy, Simona Halep s-a impus astăzi într-un meci demonstrativ la Adelaide, împotriva lui Ashleigh Barty, scor 2-1.

După ce a pierdut primul set cu 6-3, Halep a revenit în setul 2 şi s-a impus cu 6-1, ca mai apoi partida să se decidă într-un super tie-break, terminat 10-8 pentru Simona.

That was fun! Let’s do it again sometime soon 😄 🌃 🎾 🥳

Well played, @Simona_Halep and @ashbarty. #AdelaideTennis pic.twitter.com/yeLz3bkMA7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2021