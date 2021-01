Simona Halep revine pe teren! Primul turneu din 2021 la care va participa numărul doi mondial

Românca a confirmat prezența la Adelaide, acolo unde va disputa câteva meciuri demonstrative.

Halep va lua parte la turneul unde se vor regăsi și cele mai importante nume ale tenisul mondial. Meciurile sunt programate pe 29 ianuarie, iar afara Simonei invitația organizatorilor a mai fost onorată de Ashley Barty, Serena Williams, Naomi Osaka, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Dominic Thiem.

“A Day at the Drive” se numește evenimentul la care este permisă participarea a 4000 de spectatori în tribunele de la Memorial Drive Tennis Centre. Lista completă a celor care vor fi pe teren vinerea viitoare a fost publicată deja pe rețelele de socializare.

A Day at the Drive field (exho in Adelaide, 29 January):

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Dominic Thiem

Jannik Sinner

Ash Barty

Simona Halep

Naomi Osaka

Serena Williams — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 21, 2021

Pentru lidera clasamentului mondial, Ashley Barty, vor fi primele meciuri de tenis după o pauză de aproape un an!

”Abia aştept să joc primul meu meci din 2021 la Adelaide. Am amintiri plăcute de la Adelaide International de anul trecut şi va fi grozav să revin aici pe teren cu prilejul <A Day at the Drive>”, a declarat australianca.

După această “încălzire”, pentru Simona Halep urmează turneul de le Melbourne care va preceda Australian Open, care va avea loc în intervalul 8-21 februarie.