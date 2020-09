Simona Halep, pregătită pentru duelul cu Putințeva, la Roma! “Sunt încrezătoare! O să lupt ca și azi”

Meciul dintre Simona Halep și Iulia Putințeva va fi programat sâmbătă, cel mai probabil după amiază. Programul oficial va fi anunțat în această seară.

Iulia Putințeva a produs surpriza și a învins-o în trei seturi pe conaționala Elena Rîbakina (locul 18 WTA), scor 4-6, 7-6 (3), 6-2.

She rallies from a set and 5-2 down to defeat Rybakina 4-6, 7-6(3), 6-2 #ibi20 pic.twitter.com/3G5gBazOqA

“A fost un meci dificil, mă așteptam la acest lucru. E o jucătoare care lovește foarte puternic mingea și nu prea știi unde lovește, e greu să returnezi astfel de mingi. Dar mi-am revenit, am schimbat puțin jocul, am jucat puțin mai departe de ea și am încercat să înalț mingile un pic. După ce s-a dereglat un pic, am început să fiu mai agresivă.

Serviciul ei este foarte greu de returnat, are un ‘kick’ extraordinar. Este o jucătoare foarte bună, foarte tânără. Eu am servit foarte bine astăzi. Încet, încet, încep să-mi reglez ritmul. Nu e ușor, după foarte multă pauză. Dar îmi place aici, la Roma, și văd un progres de la zi la zi.

Totul timpul este binevenit un ‘on court coaching’ (cu Darren Cahill), dar mă bucur că am reușit singură să găsesc soluțiile astăzi pe teren și să câștig meciul în două seturi.

E mereu complicat contra Iuliei Putințeva, am mai văzut meciuri de-ale ei. Luptă foarte mult, ceea ce face un meci mult mai dificil. Dar sunt pregătită fizic, o să fie schimburi lungi, pentru că și ea ține mingea foarte mult în teren. Dar sunt încrezătoare că am șansa mea și o să lupt ca și azi“, a spus Simona Halep la DigiSport.

Halep happy with all aspects of her game today.

"Return was not bad, because she has a very good serve. The kick is unbelievable."

“Big picture, I think it was a great match. It gives me confidence that even in these conditions with a big hitter I could win in two sets.” #ibi20 pic.twitter.com/ORCCfhIGyr

— WTA Insider (@WTA_insider) September 18, 2020