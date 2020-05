Simona Halep, un exemplu de constanță la nivel înalt! Clasamentul WTA privind punctele câștigate în ultimii 10 ani

Simona Halep (28 de ani) este devansată de către americanca Serena Williams şi cehoaica Petra Kvitova în privința punctelor acumulate la turneele din circuitul WTA.

Serena Williams (38 de ani) a cucerit 11 titluri de Mare Şlem din 2010 până în prezent şi a strâns peste 66.000 de puncte WTA.

Petra Kvitova (30 de ani), dublă campioană la Wimbledon (2011, 2014) și finalistă la Australian Open (2019), a strâns peste 46.000 de puncte WTA.

Simona Halep, victorioasă la Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019, a adunat 44.500 de puncte WTA în perioada 2010-2020.

Românca a fost lider mondial între 2017 și 2019, timp de 64 de săptămâni. Începând din 2014, Halep nu a încheiat anul mai jos de locul 4 WTA.

