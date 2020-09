Simona Halep, mulțumită de jocul cu Muguruza! Ce spune despre finala de mâine

Finala va avea loc mâine, luni, de la ora 15:30. Simona Halep şi Karolina Pliskova s-au mai întâlnit de 11 ori în circuit. Românca s-a impus în şapte meciuri, în timp ce Pliskova a învins-o de patru ori pe sportiva din țara noastră.

Halep și-a analizat jocul din semifinala cu Muguruza și este gata ca mâine să câștice cel de-al 14-lea meci la rând. În momentul de față, românca are 13 meciuri fără înfrângere.

„Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte, foarte bun. Când am condus, am încetinit jocul, am jucat destul de moale, iar ea a putut să reintre în meci. A fost foarte puternică în unele momente, dar mă bucur că spre final am fost agresivă, ca în primul set.

Când am condus mi-a scăzut un pic energia, nu ştiu de ce. A fost un moment ciudat. Poate că în trecut aş fi pierdut acest meci, dar de câţiva ani nu mai pierd astfel de meciuri. Mă bucur tare mult că se vede diferenţa şi progresul mental pe care l-am făcut.

Sunt foarte bucuroasă de modul în care am jucat, îmi dă mare încredere un astfel de meci cu Muguruza, pe zgură. Este o jucătoare extraordinară, mereu e greu contra ei”, a spus Simona Halep.

„Este finala! Trebuie doar să manageriez un pic mai bine situația decât am făcut-o în anii trecuți (n.r. – Halep a mai fost finalistă la Roman în 2017 şi 2018). O să fie un meci extrem de dificil. Însă acum sunt încrezătoare. Să sperăm că pot fi mai bună mâine și să câștig”, a spus Simona Halep la conferința de presă de la finalul meciului cu Muguruza.

