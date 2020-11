Jucătoarea română de tenis se află în autoizolare după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

A doua jucătoare în clasamentul WTA a transmis, miercuri, că se simte minunat, în ciuda problemelor de sănătate.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele! Mă simt minunat”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Thanks for all your messages. I’m feeling great ❤️🙃 pic.twitter.com/FePqsV5jHq

