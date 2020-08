Simona Halep, la primul meci de la reluarea sezonului: “A fost un şoc! Nu am vrut să accept!”

Simona Halep este gata să revină pe teren după cinci luni de întrerupere a circuitului WTA. Jucătoarea din România a povestit cum a trăit perioada de pauză forţată, dar şi la ce se aşteaptă înaintea turneului de la Praga.

Pandemia de coronavirus care a oprit forţat competiţiile a fost un adevărat şoc pentru sportiva obişnuită să călătorească în permanenţă de la un turneu la altul.

“Sunt obişnuită să mă deplasez atât de mult şi deodată am fost nevoită să stau acasă în fiecare zi şi să duc o viaţă normală. A fost un şoc. Nu am înţeles şi nu am vrut să accept la început. Apoi, văzând atâţia oameni cu probleme de sănătate am fost îngrijorată, trebuie să recunosc. Apoi am întrebat mulţi oameni din jurul meu şi mi-au spus că dacă mă protejez, am grijă de mine şi de oamenii din jurul meu, va fi în regulă.

Am făcut asta şi încă o fac. Acum mă simt pozitiv, nu mă mai simt negativ. Dar sunt sigură că încă ne chinuim, toată lumea se chinuie. Trebuie să avem răbdare şi să credem că totul va fi mai bine” – a spus Halep pentru WTA Insider.

Halep nu are aşteptări foarte mari de la primul turneu la care participă după reluarea circuitului WTA.

“Cea mai lungă pauză pentru mine a fost de trei sau patru săptămâni. Sincer, nu ştiu cum să gestionez revenirea. Partea bună e că toată lumea este în aceeaşi situaţie. Nu am fost accidentată şi forţată să stau departe de tenis. Toţi suntem în aceeaşi situaţie şi vom vedea cine va gestiona revenirea mai bine.

Simt că am experienţa să o fac şi dacă voi avea o abordare relaxată şi voi da ce am mai bun la fiecare meci voi ajunge la nivelul meu din nou. Dar sunt sigură că mă voi chinui puţin, fiindcă stilul şi personalitatea mea este să joc meciuri, mereu am nevoie de meciuri pentru a găsi ritmul” – a mai spus jucătoarea din România.

Numărul 2 mondial, Simona Halep o va întâlni pe Polona Hercog, din Slovenia, în prima rundă a turneului WTA de la Praga.

Halep participă şi la întrecerea de dublu din capitala Cehiei, acolo unde face pereche cu Barbora Strycova.