Simona Halep, idol în circuitul WTA pentru jucătoarele tinere! “Aspir să am aceste calități”

Născută în Canada, la Toronto, Emma Răducanu (locul 338 WTA) este considerată o speranță a tenisului și a decis să reprezinte Marea Britanie, după ce a primit un sprijin financiar considerabil.

În 2015, Emma Răducanu a fost desemnată cea mai bună junioare din lume. Tot în 2015, Emma a câștigat prestigiosul turneu Nike Junior International, destinat sportivelor sub 18 ani.

“Vreau să am trăsăturile atletice ale Simonei Halep. Simt că am o bază bună în acest moment, dar mai am multe lucruri de îmbunătățit. De asemenea, sunt un mare fan al jocului lui Li Na. Are lovituri puternice și ador mentalitatea ei, nu s-a plâns niciodată. Aspir să am aceste calități“, a spus Emma Răducanu, citată de LTA.

