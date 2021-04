Simona Halep face legea pe zgură! Cum le poate întrece pe surorile Williams într-un top select

Înainte de startul primului turneu dep pe suprafața roșiatică, sportiva de 29 ani se află într-un top select al jucătoarelor din activitate care au câștigat cele mai multe turnee pe zgură. Constănțeanca are nouă trofee, la egalitate cu Venus Williams (40 ani). Pe prima poziție se află Serena (39 ani), cu 13 trofee la activ.

Această statistică inedită în care Simona Halep este în top trei al jucătoarelor care sunt încă în activitate și au triumfat de cele mai multe ori a fost prezentată pe contul oficial de Twitter al Grand Slamu-ului de la US Open. Halep poate chiar avansa în topul select, devansându-le pe celebrele surori Williams, deoarece acestea sunt aproape de retragere.

The queens of clay 👑

Will any of them add another 🏆 on the surface in 2021? pic.twitter.com/LGGNaAG3tQ

— US Open Tennis (@usopen) April 8, 2021