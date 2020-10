Simona Halep e pe val! Este nominalizată de WTA pentru două premii

Deşi nu a câştigat turneul Grand Slam, Simona mai poate câştiga câteva trofee până va începe noul sezon.

Halep este propusă pentru câştigarea trofeului de jucătoarea lunii septembrie, după cum anunţă WTA. În luna septembrie, Simona Halep a câştigat turneul de la Roma, după ce a trecut în finală de Karolina Pliskova.

3⃣ champions are on the ballot, but only one can be named the WTA Player of the Month for September.

Vote –> https://t.co/S920C5aNGc pic.twitter.com/i6tPPf5Kfy

— wta (@WTA) October 14, 2020