Simona Halep, după debutul în forță la Roland Garros: „Am muncit mult pentru fiecare punct!”

Simona Halep și-a făcut un cadou frumos de ziua ei. Românca a trecut fără prea multe probleme de sportiva Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, în primul tur al turneului Roland Garros.

Deși a început ezitant partida, Simo a reușit treptat să preia controlul jocului și să câștige în cele din urmă partida.

„Da, am avut ceva probleme la începutul meciului. Mingea nu prea zbura, ea nu greșea deloc, e foarte puternică. Lovește cu mult efect. Apoi am urmat planul B, mi-am deschis mai mult terenul și am încercat să nu închid repede punctele.

Am muncit mult pentru fiecare punct. Cred că am făcut un record de scurte astăzi, n-am lovit niciodată atât de multe într-un meci. Dar a fost bine, am scos-o din ritm”, a spus Simona Halep, la finalul meciului cu Tormo.

În turul doi, Halep va evolua cu învingătoarea meciului dintre Irina Begu, locul 72 WTA, şi elveţianca Jil Teichmann, locul 54 WTA.