Simona Halep, din nou pe teren! Mesaj pentru sceptici: “Mi-a părut rău!”

Simona Halep s-a vindecat după infecţia cu COVID-19 şi şi-a reluat antrenamentele. Numărul doi WTA le-a transmis un mesaj şi celor care contestă existenţa virusului.

Halep se simte excelent după experienţa care a speriat-o chiar dacă simptomele nu au fost puternice.

“E prima zi în care mă antrenez sută la sută. Am avut o perioadă de 10 zile după COVID în care m-am recuperat. Am avut grijă pentru că am avut emoții, nu știam la ce să mă aștept. Nu am probleme de respirație și sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an. Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva, dar e bine că am trecut destul de ușor” – a povestit Halep pentru Digi Sport.

Simona a avut parte de reacţii răutăcioase după ce a postat o fotografie alături de personalul medical de la Matei Balş.

“Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud pentru că eu am crezut în această boală de la început. Nu am avut vreun moment în care să spun că nu există. Cine nu crede, greșește din punctul meu de vedere. Mi-a părut rău de ce am auzit că s-a comentat la fotografia aceea” – a explicat Halep.

Simona Halep va începe anul următor în Australia, acolo unde va pregăti participarea la primul turneu de grand slam al anului.