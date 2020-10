Simona Halep, dezvăluire în premieră: “De 11 ani sunt nevoită să folosesc asta zi de zi!”

Fostul lider mondial a anunțat că de 11 ani este nevoită să folosească un dispozitiv medical pentru a-și corecta anumite probleme!

Simona Halep, locul 2 în acest moment în clasamentul WTA, a mărturisit că de mai mulți ani este constrânsă să folosească orteza, care este un dispozitiv destinat corectării musculaturii, articulațiilor sau oaselor. Doar în acest mod, constănțeanca a reușit să scape de durerile la tendonul lui Ahile.

“Acum vreo 10 – 11 ani eram în străinătate și m-a luat durerea de tendon. Atunci doctorul de la turneu mi-a recomandat să fac un test. Am făcut și de atunci am avut parte de orteză. Am folosit-o zi de zi.

Atunci când merg am renunțat la ele pentru că vreau să se așeze tălpile și să mă simt și eu un pic mai comod, dar atunci când fac efort le folosesc în permanență. Mi-au echlibrat tot corpul. Înainte eram cu 1 – 1.5 la sută diferență, atunci când călcam de pe un picior pe celălalt, iar acum sunt la 0.1 – 0.2 la sută. Am progresat foarte mult în anii aceștia!”, a declarat Simona Halep pentru cei de la Asociația de Pediatrie, citată de as.ro.

Halep a povestit ulterior și despre un episod din trecut, în care a avut probleme deoarece a jucat fără acel suport medical.

“Am jucat, dar pentru că le-am uitat…Nu a fost voia mea. Le-am uitat la hotel și a trebuit să joc o oră fără ele. Am avut dureri în talpă și am făcut febră musculară la mușchii din talpă!”, a mai completat Simona Halep.