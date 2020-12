Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a vorbit despre sacrificiile făcute pentru a obține performanțe ca jucătoare de tenis.

Constănțeanca a mărturisit că se confruntă cu probleme medicale, din cauza sportului de performanță.

“Momentul în care trebuie să revii la nivelul cel mai înalt e foarte greu. E un sport solicitant, rotaţiile pe care noi le avem în tenis sunt foarte riscante pentru coloană, fiindcă nu poţi să controlezi viteza cu care te răsuceşti sau modul în care te întinzi după o minge.

La 17 ani am avut prima problemă la spate şi mi-au spus că sunt cea mai tânără pacientă cu hernie de disc. Am în jur de 4 hernii, nu sunt uşor de gestionat. Din 2008 am făcut exerciţii zi de zi, a trebuit să îmi recuperez foarte bine muşchii de lângă coloana vertebrală ca să îmi ţină discurile în aceeaşi linie.

Cu bătăturile am avut de tras când eram copil, aveam carne vie şi trebuia să joc meciuri. Ţin minte cum a zis Nadal odată: ‘E anormal să nu mă doară ceva’. Permanent avem o durere, e foarte greu, pentru că ţi se duce în creier, parcă te înţeapă, simţi un cuţit în spate, în inimă, în cap, simţi o senzaţie ciudată“, a declarat Simona Halep, citată de sport.ro.

Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros în 2018, iar în 2019 s-a impus la Wimbledon. De asemenea, Halep a pierdut trei finale, de două ori la Roland Garros, în 2014 și 2017, și la Australian Open, în 2018.