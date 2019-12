Anul 2019 i-a adus Simonei Halep încă un vis împlinit. Simo s-a impus în cel mai prestigios Grand Slam, la Wimbledon.

Triumful de la Wimbledon în fața Serenei Williams a fost cel mai important al anului.

”Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic, am fost un pic obosită după 6 ani în top 5, top 10, a fost greu să gestionez această oboseală, de aceea am luat multe zile de pauză, nu am fost la un nivel înalt la toate turneele la care am participat.

Dar îl pun pe primul loc pentru că am câştigat Wimbledonul, nu mi-am imaginat vreodată că pot câştiga acest turneu pentru că iarba este o suprafaţă dificilă, nu avem teren de iarbă în ţară şi nu ne-am putut antrena, să învăţăm jocul.

Dar în cei 6-7 ani am avut şansa să am antrenori foarte buni şi să ajung să simt jocul pe iarbă, să ştiu ce am de făcut. A fost greu meci de meci, dar finala a fost dumnezeiască, m-a uns pe suflet să arăt că pot juca un tenis excepţional pe teren”, a spus Simona Halep.

Simo s-a impus cu 6-2, 6-2 în finala contra Serenei Williams, într-un meci care a durat mai puțin de o oră.