Simona Halep, desemnată jucătoarea lunii august, după triumful de la Praga

Halep le-a avut drept contracandidate la acest trofeu pe franțuzoaica Fiona Ferro, campioană la Palermo, și pe bielorusa Viktoria Azarenka, care a câștigat turneul de la Cincinnati.

After earning her 21st career title in Prague, you voted for @Simona_Halep as August's Player of the Month 👏 –> https://t.co/rMZJyqmrJw pic.twitter.com/50ltI5qU95

— wta (@WTA) September 5, 2020