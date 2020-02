România a pierdut confruntarea cu Rusia în meciul decisiv de dublu. Căpitanul nejucător Florin Segărceanu nu a putut conta pe Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Monica Niculescu.

Duelul România – Italia, în play-off-ul de menţinere în Grupa Mondială a Fed Cup, este programat în perioada 17-18 aprilie.

