La fel ca în meciul cu Ons Jabeur din optimi, Halep a cedat rapid primul set (6-3). Simona a dovedit o putere psihică și fizică extraordinară, reușind să contracareze jocul în forță al Arynei Sabalenka. Constănțeanca a câștigat următoarele seturi, scor 6-2, 6-2.

Vineri, după ora 17:00, Simona Halep (locul 2 WTA) o va înfrunta pe americanca Jennifer Brady (52 WTA).

Order of play for the semis @WTA See you on Centre Court 😍 #DDFTennis pic.twitter.com/wMp5HLqlQQ

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 20, 2020