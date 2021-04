VIDEO | Simona Halep a început pregătirea pentru turneul de la Madrid! Imagini de senzație oferite de spanioli

Cea mai bună tenismenă din România a fost eliminată sâmbătă din semifinalele turneului de la Stuttgart de către Aryna Sabalenka, scor 3-6, 2-6. Halep nu va avea însă prea mult timp pentru a se odihni, deoarece în perioada 29 aprilie – 8 mai va avea loc al doilea turneu de pe zgură al acestui an, care se va desfășura la Madrid.

Cu doar câteva zile înainte de startul întrecerii, sportiva în vârstă de 29 de ani se pare că a început deja antrenamentele, semn că așteaptă cu nerăbdare debutul, dar și primul titlu din acest an. Oficialii turneului de la Madrid au postat în urmă cu doar câteva momente un filmuleț pe Twitter, prin care au dorit să le arate iubitorilor tenisului că fostul lider mondial a făcut primii pași pe stadionul Manolo Santana.

The biggest names in the @WTA competition have already taken their first steps this year in the Manolo Santana Stadium.@Simona_Halep | #MMOPEN

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2021