Simona Halep a dat cărțile pe față! De ce nu o mai interesează locul WTA și ce obiective are

Fostul lider mondial, Simona Halep, a oferit ultimele detalii despre planurile sale de viitor și a dezvăluit că în momentul de față poziția în clasament nu mai reprezintă o prioritate!

Cea mai bună tenismenă din România va juca la turneul de la Miami, primul după cel de la Australian Open. După ce a decis să se retragă de la competițiile de la Doha și Dubai din cauza problemelor medicale, Simona Halep se pare că s-a recuprat și este gata să pună mâna pe primul trofeu din acest an.

Actualul loc 3 în ierarhia WTA a vorbit despre planurile sale de viitor și a dezvăluit că în acest moment cucerirea unui nou Grand Slam, dar și participarea la Jocurile Olimpice reprezintă principalele obiective din acest an. Halep a mărturisit că nu o mai interesează cel puțin pentru moment locul în clasamentul mondial, dar a explicat cum a reușit să se mențină în top de atâția ani.

“Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, dacă este posibil să câştigi unul din nou. Şi Jocurile Olimpice din acest an, pentru că îmi doresc foarte mult pentru cariera mea să am o medalie. Aşa că acum sunt interesată de turnee mai mult decât de clasament.

Cred că am făcut o treabă bună pentru că am rămas foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac. De asemeena, am fost foarte profesionistă cu corpul meu. Am avut grijă de fiecare dată când am avut o mică problemă, aşa că, slavă Domnului, nu am avut accidentări grave. Bineînţeles, am avut nişte accidentări pentru că este normal jucând în fiecare săptămână un turneu. Dar am avut grijă foarte bine de toate. De aceea simt că am avut consistenţă.

De asemenea, jocul meu se bazează pe a simţi mingea tot timpul, fără a greşi prea mult. Deci, probabil, pentru mine este mai uşor să am în fiecare săptămână un nivel bun de tenis. Nu pot spune că la unele turnee am jucat foarte prost. Tot timpul am jucat un tenis bun şi de aceea am avut încredere că în fiecare an pot avea aceleaşi rezultate sau chiar mai bune. Consistenţa, cred eu, rămâne în stilul meu de joc şi de aceea am putut rămâne atât de concentrată asupra a ceea ce trebuie să fac.” a spus Simona Halep, potrivit Media Day, de la Miami Open.