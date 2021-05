Silvian Cristescu, pus la zid după iesirea nervoasă: “Să-l vedem și cu fanii celor de la FC U, dacă mai face așa!”

FC Botoșani, formația pregătită de Marius Croitoru s-a impus în deplasarea din Bănie contra celor de la CSU Craiova, scor 3-2.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a reacţionat după ieșirea nervoasă pe care a avut-o Silvian Cristescu asupra băncii tehnice a moldovenilor. Conducătorul echipei din Moldova, Valeriu Iftime spune că oficialul oltenilor, Silvian Cristescu l-ar fi înjurat pe tehnicianul său, Marius Croitoru.

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime este curios dacă Silvian Cristescu va reacționa la fel și anul viitor în meciul direct de pe “Ion Oblemenco” cu formația lui Adrian Mititelu.

“Mi-ar plăcea să cred că domnul Silvian Cristescu regretă evenimentele de pe Oblemenco și îi pare rău de postura în care l-au surprins camerele TV. L-a văzut o țară întreagă cum a ajuns să se manifeste pe un stadion de fotbal în dreptul unei tribune oficiale în anul 2021.

Vreau să știți că am vorbit și eu după meci cu Marius Croitoru, iar el mi-a spus că acest domn Silvian Cristescu, repet, nu mă interesează dacă are o funcție oficială la club, l-a înjurat în permanență atât timp cât el s-a aflat pe stadion. Și am înțeles de la Marius că au fost și alți oficiali de la Craiova care l-au înjurat foarte tare. Marius Croitoru nu le-a făcut nimic și nu le-a arătat niciun deget mijlociu, așa cum am înțeles că dânșii l-au acuzat pe el.

“Îmi pare foarte rău de acest incident cu Cristescu și cred că și dânsului îi pare acum rău. El a devenit un actor principal în timpul acestui meci, deoarece a profitat că nu erau suporterii pe stadioane și a putut să se ducă unde a vrut pe acolo și să se facă auzit de toată lumea.

Dar sunt și eu curios să văd dacă la anul domnul Cristescu se va mainfesta tot așa în tribune și cu suporterii lui FCU acolo. Îmi doresc să intre cât mai repede fanii pe stadioane și aș vrea apoi să văd dacă pe Oblemenco la un meci împotriva celor de la FCU, cu suporterii lor în tribune, Cristescu tot așa o să se mai manifieste! Eu cred că nu!” a declarat Valeriu Iftime prentru ProSport

În urma rezultatului de duminică seara, FC Botoşani se află pe locul 5 în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce Craiova ocupă poziţia a treia în clasament, cu 37 de puncte acumulate.