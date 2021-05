VIDEO | Silvian Cristescu își explică ieșirea nervoasă din meciul cu Botoșani! Ironii la adresa lui Marius Croitoru

Fostul căpitan al Universității Craiova, Silvian Cristescu, a fost autorul unei crize de nervi în finalul primei reprize dintre CSU Craiova și FC Botoșani!

Confruntarea dintre cele două echipe a fost una dintre cele mai tensionate din ultima perioadă în Liga 1, iar abundența cartonașelor galbene, dar și acordarea celor trei roșii au făcut ca duelul din această seară să fie unul extrem de disputat. Nu doar pe teren au fost nervi, ci și în tribune, acolo unde Silvian Cristescu, prezent la tribuna oficială, a avut o reacție necontrolată și a fost evacuat de forțele de ordine.

La finalul partidei, Cristescu a explicat de la ce a pornit între conflictul și a dezvăluit că antrenorul oaspeților, Marius Croitoru, i-ar fi făcut gesturi obscene. Totodată, fostul mijlocaș al oltenilor a vorbit și despre deciziile luate în ultima vreme la meciurile Craiovei și consideră că toate hotărârile au fost în defavoarea elevilor lui Ouzounidis.

“După ce ne-au dat gol din offside și după ce am avut un penalty neacordat, ‘soțul antrenoarei’ sau ‘antrenorul cu portarii’ de la Botoșani mi-a făcut scene obscene. Au sărit jucătorii când am coborât. A fost un conflict. Probabil am greșit și eu, că nu trebuia să mă duc. Nu-mi explic cum poate acest individ… sau nu e vina lui, e a fotbalului. Nu s-a luat nicio măsură cu el!

Eu cred că au fost jocuri de culise. S-a văzut clar! Nu știu dacă e vânată Craiova. Toate deciziile au fost în defavoarea noastră. Nu se mai poate vorbi de titlu de la meciul cu Clinceni. Obiectivul e să câștigăm Cupa României. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la Clinceni. A lăsat tușierul un offside de 3 metri. Azi, unul de 2 metri. Penalty-uri neacordate. Toate astea s-au adunat. Au văzut și jucătorii și sunt nervoși. Celelalte echipe au fost favorizate!”, a spus Silvian Cristescu.