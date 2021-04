Islandezul Sigurjonsson a marcat ambele goluri ale meciului CFR Cluj – FC Botoșani, disputat miercuri seară, în cadrul etapei a patra a play-off-ului Ligii I.

La finalul partidei, Sigurjonsson a declarat că nu-i pasă dacă înscrie.

“Sunt fericit cu această victorie. Meciul trecut nu am fost aşa fericit. Chiar nu îmi pasă dacă marchez sau nu, trebuie doar să câştigăm, nu contează cum o facem. Primele 45 de minute au fost bune, următoarele 45 nu au mai fost atât de bune, aşa că trebuie să avem prestaţii mai bune“, a spus Sigurjonsson.

La rândul lui, Burcă a s-a arătat neumulțumit de jocul prestat de campioana en-titre, în repriza secundă a meciului cu FC Botoșani.

“Ne bucurăm că am luat cele trei puncte, asta a contat. Am făcut un joc foarte bun în prima repriză, însă repriza a doua trebuie să ne dea mult de gândit. Nu se poate să ne prezentăm aşa, să aibă ocazii adversarul, să nu mai închidem, am intrat relaxaţi în repriza a doua, nu ştiu ce s-a întâmplat. Cu jocul din repriza a doua nu avem şanse la campionat“, a spus și Burcă.

În urma acestei victorii, CFR Cluj a urcat pe primul loc într-un clasament provizoriu al play-off-ului Ligii I. Campioana en-titre a acumulat 41 de puncte, cu două mai multe decât FCSB. Jucătorii antrenați de Anton Petrea vor evolua joi, cu CS Universitatea Craiova, ocupanta locului trei. FC Botoșani e pe cinci, cu 25 de puncte.