Şi-au demis mascota după 27 de ani! Oferta generoasă a lui Mezut Ozil

Dinozaurul verde anima meciurile tunarilor încă din 1993. Într-o campanie de reducere a costurilor în contextul pandemiei de COVID-19 oficialii clubului londonez au luat decizia să disponibilizeze mascota.

Când a aflat decizia conducerii, Mesut Ozil a făcut o ofertă generoasă: va plăti salariul “mascotei” atât timp cât va evolua pentru Arsenal.

“Am fost atât de trist să aud că Jerry Quy, faimoasa şi loiala noastră mascotă, parte integrală a acestui club în ultimii 27 de ani, a fost disponibilizat. Ca atare, mă ofer să îi rambursez salariul complet mareului nostru tip verde, atât timp cât voi fi jucătorul lui Arsenal” – a fost mesajul mijlocaşului pe reţelele sociale.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020