Și-a învins fosta echipă și a ieșit la atac: “Am fost dat la o parte, nu am vrut să plec de la Dinamo”

Lui Daniel Popa îi merge de minune la Chindia, echipă la care este împrumutat din Ștefan cel Mare.

Fotbalistul a mai evoluat pentru târgovișteni și în trecut și regretă faptul că nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor la partida dispută pe arena “câinilor”.

„Am ratat o ocazie, Eşanu e un portar foarte bun. Îmi pare rău că n-am marcat, dar am descoperit un portar bun. Să i se dea mai multă încredere, pentru că au mai fost jucători cărora nu li s-a dat încredere.

Și eu mă număr printre ei. Doar Florin Bratu mi-a dat încredere. În rest, foarte puţin, indiferent de ce am făcut. Am jucat puține minute. Eu n-am vrut să plec de la Dinamo, am fost dat la o parte”, a explicat Popa la finalul meciului de aseară.

Atacantul mai are și el de recuperat bani de la Dinamo.

“Încă mai am memoriul cu Dinamo. Banii i-au băgat, dar nu în 15 zile de la trimiterea notificării. Ne judecăm pe 20. Din ce am înţeles, pot deveni liber de contract. N-am luat eu decizia de a pleca de la Dinamo.

Am fost dat la o parte de la Dinamo şi Chindia a fost primul club care mi-a sărit în ajutor. Vreau să joc cât mai mult aici, până se termină împrumutul şi după pot vorbi după despre o plecare”, a mai spus fotbalistul de 25 de ani.